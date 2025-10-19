Sviluppato un rene universale compatibile con tutti i gruppi sanguigni | i risultati del primo trapianto
Un gruppo di ricercatori tra Canada e Cina ha trapiantato per la prima volta nella storia in una persona cerebralmente morta un rene da un donatore con gruppo sanguigno A convertito in gruppo sanguigno 0. Come potrebbe rivoluzionare il settore dei trapianti qualora venga introdotto nella pratica clinica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
