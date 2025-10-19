Suzuki para un rigore nel recupero il Parma ferma il Genoa sullo 0-0

Gialloblù in dieci per oltre un tempo, decisivo il portiere su Cornet. GENOVA - Il Genoa deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale: contro il Parma occasione clamorosamente sprecata per il Grifone, in superiorità numerica dal 42' (doppio giallo a Ndiaye), ma soprattutto in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

suzuki para rigore recuperoSerie A - Genoa-Parma 0-0: occasione persa per Vieira. In 11 contro 10 per il rosso a Ndiaye, Suzuki para un rigore a Cornet al 97' - Genoa a secco di gol segnati in casa, Parma senza ancora aver segnato in trasferta. Riporta eurosport.it

suzuki para rigore recuperoGenoa-Parma 0-0, super Suzuki para il rigore di Cornet al 97' e salva i gialloblù in 10 - La squadra di Vieira sfiora il primo successo in campionato davanti ai propri tifosi, ma il portiere ospite è insuperabile anche dal dischetto ... corriere.it scrive

