Suzuki para un rigore nel recupero il Parma ferma il Genoa sullo 0-0
Gialloblù in dieci per oltre un tempo, decisivo il portiere su Cornet. GENOVA - Il Genoa deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale: contro il Parma occasione clamorosamente sprecata per il Grifone, in superiorità numerica dal 42' (doppio giallo a Ndiaye), ma soprattutto in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
22’ - Lazaro pesca in area Ngonge con un cross sul quale Cyril ci va di testa ma non fa male a Suzuki che para centralmente. #SFT #FVCG 0-0. #ParmaTorino - X Vai su X
World Triathlon Para Championships Wollongong Francesca Tarantello e Silvia Visaggi conquistano uno splendido argento e si laureano vicecampionesse mondiali Giovanni Achenza chiude al 5° posto nella categoria PTWC. Orgoglio azzurro L - facebook.com Vai su Facebook
Serie A - Genoa-Parma 0-0: occasione persa per Vieira. In 11 contro 10 per il rosso a Ndiaye, Suzuki para un rigore a Cornet al 97' - Genoa a secco di gol segnati in casa, Parma senza ancora aver segnato in trasferta. Riporta eurosport.it
Genoa-Parma 0-0, super Suzuki para il rigore di Cornet al 97' e salva i gialloblù in 10 - La squadra di Vieira sfiora il primo successo in campionato davanti ai propri tifosi, ma il portiere ospite è insuperabile anche dal dischetto ... corriere.it scrive