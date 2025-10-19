Superbike Nicolò Bulega | Non volevo che Razgatlioglu cadesse alla fine gli ho fatto i complimenti per il titolo
Si conclude con la vittoria di Nicolò Bulega gara-2 del Gran Premio di Spagna 2025, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Superbike. Il centauro azzurro, dopo il successo in mattinata nella Superpole Race, ha dominato anche la seconda manche sul circuito di Jerez, anticipando il suo compagno di squadra Alvaro Bautista. Toprak Razgatliglu, dopo essere stato buttato fuori dalla Superpole Race dal reggiano, ha chiuso gara-2 al terzo posto, laureandosi campione del mondo Superbike per la terza volta in carriera. Come riportato da gpzone. com, Bulega ha così commentato il suo campionato: “Ciò che ho fatto non è abbastanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA DOMINA GARA 1 DI JEREZ DAVANTI A TOPRAK RAZGATLIOGLU, TITOLO MONDIALE RIMANDATO A DOMANI Con la vittoria di Gara 1 di Nicolò Bulega a Jerez in Superbike, il titolo mondiale rimane aperto fino a doma - facebook.com Vai su Facebook
Dominio di Nicolò Bulega in Gara 1 Superbike a Jerez. Questa vittoria gli permette di rinviare la festa di Toprak Razgatlioglu, 2° al traguardo e che probabilmente conquisterà il titolo 2025 nella Superpole Race di domattina. Podio completato da Alvaro Bautist - X Vai su X