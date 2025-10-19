Superbike Jerez | Toprak Razgatlioglu è campione del mondo

Il pilota della Bmw arriva terzo in Gara 2 aggiudicandosi il suo terzo titolo mondiale in Superbike, il secondo consecutivo in sella alla moto della casa bavarese. Delusione per Nicolò Bulega, Aruba.it Racing Ducati, al giovane emiliano non sono bastate le tre vittorie sul tracciato spagnolo per conquistare la corona iridata, neanche dopo l'inaspettata caduta e il successivo ritiro del turco in Superpole Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike, Jerez: Toprak Razgatlioglu è campione del mondo

