Superbike | Bulega vince anche gara-2 al GP di Spagna ma il titolo è di nuovo di Razgatlioglu

Bulega si prende anche gara-2, ma Toprak Razgatlioglu saluta la categoria festeggiando il titolo. Il turco ha infatti vinto il Mondiale 2025 di Superbike dopo aver chiuso il weekend al terzo posto nella seconda prova valida per il GP di Spagna, ultimo atto della stagione appena terminato in quel di Jerez De La Frontera. Un responso che era già nell’aria dato la distanza in classifica, i mpreziosito però dall’ottima prova del ducatista, il quale non ha lasciato niente sul piatto provando di insidiare il rivale fino alla fine. Non a caso, il pilota italiano si è reso artefice di una bella progressione dove, a seguito del terzo posto rimediato dopo la partenza, ha velocemente risalito la china, dimostrando tutta la sua classe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike: Bulega vince anche gara-2 al GP di Spagna, ma il titolo è di nuovo di Razgatlioglu

