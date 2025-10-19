Superbike Bulega domina il weekend di Jerez e si inchina a Razgatlioglu | Chi vince ha sempre ragione

Riminitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondiale 2025 Superbike si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo, e di Nicolò Bulega, dominatore di Jerez con il tris di vittorie. “Abbiamo fatto una bella stagione anche se onestamente credo che alcuni inconvenienti tecnici possano aver inciso - sono le parole del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

SBK Spagna, Bulega sbriciola il record in Superpole - Nicolò Bulega sta affrontando l’ultimo appuntamento del mondiale Superbike con una determinazione pazzesca, ha dominato i tre turni di prove libere e conquistato di forza la Superpole ... Si legge su insella.it

