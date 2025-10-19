Superbike Bulega domina il weekend di Jerez e si inchina a Razgatlioglu | Chi vince ha sempre ragione

Il mondiale 2025 Superbike si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo, e di Nicolò Bulega, dominatore di Jerez con il tris di vittorie. “Abbiamo fatto una bella stagione anche se onestamente credo che alcuni inconvenienti tecnici possano aver inciso - sono le parole del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Infuria la polemica nel paddock della Superbike dopo il contatto tra @nicolo_bulega11 e @toprak_tr54 avvenuto al primo giro della Superpole Race di Jerez, che ha causato la caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche, del pilota della BMW. Eravamo all - facebook.com Vai su Facebook

Bulega stende Toprak nella Superpole Race: il VIDEO dell’incidente Titolo rimandato, si decide tutto in gara 2 alle 14 (LIVE su Sky) #SkyMotori #WorldSBK #Superbike #SpainWorldSBK #SBK #Bulega #Razgatlioglu - X Vai su X

SBK Spagna, Bulega sbriciola il record in Superpole - Nicolò Bulega sta affrontando l’ultimo appuntamento del mondiale Superbike con una determinazione pazzesca, ha dominato i tre turni di prove libere e conquistato di forza la Superpole ... Si legge su insella.it