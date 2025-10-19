Superbike Bulega butta fuori Razgatlioglu e vince la Superpole Race di Jerez Ultima gara decisiva

Incredibile ma vero. Nicolò Bulega rimanda ulteriormente la festa di Toprak Razgatlioglu con una manovra a dir poco controversa e vince la Superpole Race del Gran Premio di Spagna 2025, dodicesimo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. L'emiliano della Ducati bissa dunque il successo di ieri in gara-1 e si porta ad un passo dalla tripletta a Jerez de la Frontera, garantendosi la possibilità di sperare ancora nel titolo iridato verso la manche finale del campionato. Bulega, alla tredicesima vittoria dell'anno (la n.19 nella categoria), è andato all-in nel primo giro della Superpole Race mattutina provando un attacco molto aggressivo su Razgatlioglu in curva 5 dopo aver perso la leadership in partenza.

