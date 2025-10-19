Suor Maria Troncatti proclamata santa la canonizzazzione in piazza San Pietro a Roma

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 19 ottobre 2025 –  Suor Maria Troncatti è stata proclamata santa da Papa Leone XIV, questa mattina, in piazza San Pietro a Roma.  Insieme alla religiosa originaria di Corteno Golgi, nel Bresciano, altri sei: Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni e María Carmen Rendiles Martínez. Nella Capitale anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla guida della delegazione italiana che ha partecipato alla messa del Santo Padre. Circa trecento i pellegrini che sono arrivati a Roma dalla Valcamonica. Suor Maria Troncatti, santa della pace: “Per lei pellegrini da tutto il mondo” Maria Troncatti, nata a Corteno Golgi il 26 febbraio 1883, appena maggiorenne divenne suora nelle Figlie di Maria Ausiliatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

suor maria troncatti proclamata santa la canonizzazzione in piazza san pietro a roma

© Ilgiorno.it - Suor Maria Troncatti proclamata santa, la canonizzazzione in piazza San Pietro a Roma

Altre letture consigliate

suor maria troncatti proclamataSuor Maria Troncatti proclamata santa, la canonizzazione in piazza San Pietro - La messa del Papa per sette nuovi santi, tra i quali l religiosa bresciana, salesiana missionaria originaria di Corteno Golgi già beata nel 2012 ... Segnala brescia.corriere.it

suor maria troncatti proclamataPapa Leone proclama sette nuovi santi - Tra di loro tre italiani: Bartolo Longo, suor Maria Troncatti e suor Vincenza Maria Poloni. Si legge su msn.com

suor maria troncatti proclamataSuor Maria Troncatti diventa santa: oggi a Roma la canonizzazione - Grande festa stamattina in piazza San Pietro: la religiosa bresciana verrà proclamata santa nella Giornata missionaria mondiale ... Riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Suor Maria Troncatti Proclamata