Suor Maria Troncatti proclamata santa la canonizzazzione in piazza San Pietro a Roma
Brescia, 19 ottobre 2025 – Suor Maria Troncatti è stata proclamata santa da Papa Leone XIV, questa mattina, in piazza San Pietro a Roma. Insieme alla religiosa originaria di Corteno Golgi, nel Bresciano, altri sei: Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni e María Carmen Rendiles Martínez. Nella Capitale anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla guida della delegazione italiana che ha partecipato alla messa del Santo Padre. Circa trecento i pellegrini che sono arrivati a Roma dalla Valcamonica. Suor Maria Troncatti, santa della pace: “Per lei pellegrini da tutto il mondo” Maria Troncatti, nata a Corteno Golgi il 26 febbraio 1883, appena maggiorenne divenne suora nelle Figlie di Maria Ausiliatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
