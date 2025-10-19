Sulle strade di Copenaghen con la nuova Nissan Leaf | silenzio efficienza e comfort

È da qui, dalle strade ordinate e silenziose della capitale danese, che Nissan sceglie di rilanciare la sua icona elettrica. La nuova Leaf, giunta alla terza generazione, si presenta con numeri che parlano chiaro: fino a 622 chilometri di autonomia WLTP, ricarica rapida a 150 kW e un design completamente ripensato per massimizzare l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza pari a 0,25. Tutto in un corpo vettura compatto, disegnato in Giappone, che punta a combinare eleganza e funzionalità. Alla guida. L’esperienza di guida è coerente con le promesse del marchio. La piattaforma CMF-EV, condivisa con la sorella maggiore Ariya, regala un comportamento dinamico equilibrato: sospensioni ben tarate, sterzo preciso e un assetto stabile anche alle alte velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

