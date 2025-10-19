Sulle navi di Flotilla spuntano anche due ex terroristi Eta

C'è ancora chi scende in piazza per la Flotilla, chi vuole conferire alla “grande operazione umanitaria” persino l'Ambrogino d'Oro, il premio più prestigioso della città di Milano. C'è chi nega che ci siano legami con Hamas. Eppure, a bordo di una delle imbarcazioni della spedizione diretta in Israele per forzare gli aiuti umanitari c'erano Itziar Moreno Martínez, alias Hodei, e José Javier Osés Carrasco, alias Jotas. Due nomi che in molti non conoscono forse, ma che hanno fatto parte del terrorismo. Erano, infatti, due membri del gruppo terroristico Eta (Euskadi Ta Askatasuna), i separatisti baschi, la cui cessazione permanente dell'attività armata venne annunciata il 20 ottobre 2011. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sulle navi di Flotilla spuntano anche due ex terroristi Eta

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo il nuovo attacco alle navi della Flotilla da parte dell’esercito israeliano, scatta la nuova mobilitazione - facebook.com Vai su Facebook

Le navi della Global Sumud Flotilla verso Gaza sono state intercettate e colpite con idranti dalla marina israeliana. Il racconto di Emanuela Pala in diretta a #Piazzapulita - X Vai su X

Flotilla, sulle navi per Gaza spuntano anche due ex terroristi Eta - C’è ancora chi scende in piazza per la Flotilla, chi vuole conferire alla “grande operazione umanitaria” persino ... Segnala iltempo.it

Flotilla-Hamas, aveva ragione Il Tempo. Spuntano a Gaza i documenti che provano il legame - Il Tempo aveva ragione quando denunciava strane vicinanze tra la Global Sumud Flotilla e Hamas. Riporta iltempo.it

Israele abborda le navi della flotilla. Tajani: "Italiani in Israele ed espulsi entro due giorni" - In diretta si sono visti i presenti con i giubbotti salvagente, seduti per terra. Secondo ilfoglio.it