Nel diario di bordo della Global Sumud Flottilla, della nave Sirius in questo caso, spuntano due nomi che fanno notizia e danno da pensare. Ci riportano al periodo più buio di quell'euro-terrorismo che insanguinò Spagna, Germania, Italia in particolare. Si tratta di due ex terroristi dell'Eta, i separatisti baschi, protagonisti negli anni '70 e '80 di efferati attacchi terroristici. Due di loro, pagato il conto con la giustizia, si sono imbarcati dalla Spagna in direzione Gaza.

Tgcom24.mediaset.it - Sulla Global Sumud Flotilla anche due ex terroristi dell'Eta