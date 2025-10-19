Sulla Global Sumud Flotilla anche due ex terroristi dell' Eta

19 ott 2025

Nel diario di bordo della Global Sumud Flottilla, della nave Sirius in questo caso, spuntano due nomi che fanno notizia e danno da pensare. Ci riportano al periodo più buio di quell'euro-terrorismo che insanguinò Spagna, Germania, Italia in particolare. Si tratta di due ex terroristi dell'Eta, i separatisti baschi, protagonisti negli anni '70 e '80 di efferati attacchi terroristici. Due di loro, pagato il conto con la giustizia, si sono imbarcati dalla Spagna in direzione Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

