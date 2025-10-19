Suicidio Paolo Mendico per il ministero fu bullismo e la scuola minimizzò

C'è una svolta significativa nell'ambito dell'ispezioni avviate dal Ministero dell'Istruzione sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosima e Damiano (Latina) morto suicida lo scorso 11 settembre, a poche ore dal primo giorno di scuola. Come apprende La Presse da fonti qualificate, a breve partiranno le contestazioni disciplinari nei confronti del personale scolastico. L'ipotesi è che il ragazzino, come più volte denunciato dai genitori, sia stato vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento della scuola volto a sottovalutare tali circostanze. La decisione del Ministero. A seguito della tragedia, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valtidara aveva avviato una serie di ispezioni presso l'istuto Pacinotti di Fondi, dove Paolo era iscritto, ritenendo necessario e doveroso fare luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Suicidio Paolo Mendico, per il ministero fu bullismo e la scuola minimizzò

