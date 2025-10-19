Suicidio Paolo Mendico le ispezioni del Ministero confermano | fu vittima di bullismo

Gli ispettori del ministero dell'Istruzione hanno chiuso le ispezioni avviate nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dopo presunti episodi di bullismo nei suoi confronti. Della vicenda si interessò in prima persona il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Le ispezioni, secondo quanto si apprende, avrebbero in sostanza confermato che il giovane fu vittima di bullismo e ora a breve dovrebbe partire la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. Secondo il racconto dei familiari di Paolo, i soprusi subiti dal ragazzo sarebbero cominciati già alle elementari: matite spezzate, quaderni scarabocchiati, minacce di morte e insulti come “femminuccia” e altri epiteti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo

