Suicidio di Paolo Mendico al via le contestazioni disciplinari ai professori

Dopo settimane di accertamenti, il Ministero dell’Istruzione ha concluso le ispezioni avviate presso l’istituto Pacinotti di Fondi, dove il ragazzo era iscritto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Suicidio di Paolo Mendico, al via le contestazioni disciplinari ai professori

Seguo dal primo momento la triste vicenda del suicidio di Paolo e, mi dispiace dirlo, ma la versione dei genitori è tutta da verificare. Il racconto sul bullismo subito in tutte le scuole, dalle elementari alle medie alle superiori da studenti e persino insegnanti che

Il suicidio di Paolo Mendico, la disperazione della mamma: ?«Non vivo più, lo cerco in casa e gli parlo perché sento che lui è lì»

Latina, suicidio 14enne: al via contestazioni disciplinari a personale scolastico - In merito al suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, esaurita in queste ore la parte ispettiva partirà la fase delle contestazioni discipli ... Segnala msn.com

Paolo Mendico suicida a Latina per bullismo: concluse le ispezioni del ministero, ora le contestazioni disciplinari per i docenti - Suffragando l’ipotesi che Paolo sia stato vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento della scuola tendente a sminuire la situazione, come denunciato dalla famiglia, il ministero darà il via ... Da msn.com

Paolo Mendico suicida a 14 anni, concluse le ispezioni del ministero: «Vittima di bullismo, la scuola ha sminuito» - Paolo Mendico è stato vittima di bullismo dei compagni a scuola e l'istituto che frequentava ha sminuitò la gravità di quello che stava accadendo. Secondo msn.com