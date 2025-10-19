Suicidio di Paolo Mendico al via le contestazioni disciplinari ai professori

19 ott 2025

Dopo settimane di accertamenti, il Ministero dell’Istruzione ha concluso le ispezioni avviate presso l’istituto Pacinotti di Fondi, dove il ragazzo era iscritto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

