Suicidio di Paolo Mendico al via le contestazioni disciplinari ai professori
il Ministero dell’Istruzione ha concluso le ispezioni avviate presso l’istituto Pacinotti di Fondi: le denunce dei genitori del ragazzino erano fondate ma furono sottovalutate. 🔗 Leggi su Repubblica.it
