Suicidio di Paolo il ministero conferma | Vittima di bullismo Via alle sanzioni nella scuola

Quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Episodi di bullismo ignorati o minimizzati. Comportamenti omissivi e sottovalutazione della gravità dei fatti. L’11 settembre scorso Paolo Mendico, 14 anni, residente a Santi Cosma e Damiano (Latina), si è tolto la vita poche ore prima del primo giorno dell’anno scolastico. Il ragazzo frequentava l’istituto Pacinotti di Fondi. Fin da subito i genitori hanno denunciato le aggressioni ripetute e le offese a loro figlio, e l’inerzia della scuola nel gestire la situazione. Oggi, a oltre un mese dalla tragedia, arrivano i primi riscontri ufficiali. Gli ispettori del ministero concordano con la famiglia di Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

