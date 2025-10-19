Suicidio 15enne a Latina al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

Terminata la parte ispettiva, partirà a breve la fase delle contestazioni disciplinari nei confronti del personale scolastico in merito al suicidio di Paolo Mendico, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita lo scorso 11 settembre nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. La famiglia denunciò episodi di bullismo di cui il giovane sarebbe stato vittima. La procura della Repubblica di Cassino aveva aperto un fascicolo sulla morte di Paolo che si è suicidato impiccandosi. I magistrati avevano disposto il sequestro dei cellulari del ragazzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Suicidio 15enne a Latina, al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

