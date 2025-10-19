Sui brevetti industriali l’Italia cresce il governo è sulla strada giusta Scrive Billi

L’Italia entra per la prima volta nella Top 25 mondiale per la tutela dei diritti di proprietà, secondo il rapporto 2025 dell’International Property Rights Index (Ipri). Il nostro Paese ottiene un punteggio complessivo di 6,952, con un incremento del 16 % rispetto all’anno precedente, salendo dalla 36ª alla 25ª posizione, dopo un lungo periodo di stabilità in 46 esima. Un traguardo che riflette un miglioramento complessivo del sistema Italia, economico, produttivo, giuridico e sociale e che conferma come le politiche del governo stiano restituendo fiducia e competitività al Paese. I dati sull’innovazione confermano questa tendenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

