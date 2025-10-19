Su il sipario sul nuovo Skate Park con il sogno dell' assegnazione dei Campionati italiani 2026

ANCONA - Taglio del nastro con progetto “Assoluti”. È stato inaugurato ad Ancona il nuovo skate park a Posatora con l'obiettivo del Comune, sullo sfondo, di portare in questo impianto - considerato uno dei più innovativi del Paese - i Campionati italiani 2026 di Skateboard. Mille metri quadrati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

