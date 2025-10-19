Su Eurosport gli highlights dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Sportintv.eu | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di discovery+ . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

