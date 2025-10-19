Studenti e donatori I vincitori del concorso

CITTÀ DI CASTELLO Tra i 43 studenti e donatori di sangue delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso, i vincitori provengono tutti dal liceo Plinio il Giovane e sono Cesare Palleri, assegnatario della borsa dal valore di 500 euro, Matilde Coltrioli cui è andata la seconda borsa da 300 euro, Alessia Maria Costache e Alessandra Pecorari vincitrici ex-aequo di un riconoscimento di 200 euro e Aurora De Silvestri, anche lei vincitrice di una borsa di studio del valore di 200 euro. Ieri mattina si è svolta nella sala consiliare, la terza edizione della cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria del commendatore Antonio Gasperini, per molti anni presidente dell’ Avis comunale di Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti e donatori. I vincitori del concorso

