Studenti a lezione di biodiversità In trecento all’ex vivaio La Piana

Circa 300 alunni delle scuole medie hanno partecipato all’annuale visita organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana al Centro di valorizzazione della biodiversità vegetale in Garfagnana, ex vivaio forestale "La Piana", a Camporgiano. Un’importante mattinata formativa che ha dato modo ai ragazzi di approfondire il tema della biodiversità e imparare a riconoscere i principali frutti autoctoni, acquisendo così consapevolezza del valore dei prodotti del territorio. Alla mattinata sono intervenuti Raffaella Mariani presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, la vice sindaco di Camporgiano Tiziana Biagioni, la dirigente scolastica Mila Berchiolli, il coordinatore didattico dell’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria dell’ Isi Garfagnana Stefano Grassi, il comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Camporgiano Pietro Salvini, Fabiana Fiorani della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana e il vice presidente dell’Associazione Nazionale "Città del Castagno" Ivo Poli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

