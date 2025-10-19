STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 CON EZIO GREGGIO E ENZO IACCHETTI
Striscia la Notizia sta per tornare su Canale 5. Salvo colpi di scena, il tg satirico di Antonio Ricci si sposta in prima serata tra inchieste, reportage e fuori onda. La partenza è prevista nella seconda metà di novembre con un ciclo di puntate che ritroveranno la formula che per quasi 30 anni ha presidiato l’access prime time dell’ammiraglia Mediaset. Non tale e quale visto che in questa versione la durata sarà più del doppio e occorre una veste da prime time con servizi più corposi e una struttura che possa affrontare una diversa fascia. Al timone, come svelato da Enzo Iacchetti ospite di Mara Venier a Domenica In, sarà la coppia più celebre e longeva di Striscia, quella formata da Ezio Greggio e appunto il sior Enzino. 🔗 Leggi su Bubinoblog
