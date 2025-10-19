Stress da superlavoro quando il capo paga tutti i danni anche per morte
Dove la legge non chiarisce le regole sui rapporti di lavoro e risarcimenti, interviene la giurisprudenza. L' ordinanza n. 26923 della Cassazione, emessa il 7 ottobre, segna un precedente importante perché affronta la delicata questione dello stress da lavoro e della tutela della salute dei dipendenti. La pronuncia è significativa perché è di orientamento generale sui risarcimenti conseguenti a gravi problemi di salute, insorti a causa delle condizioni lavorative. Nello specifico caso qui affrontato dalla Corte, è stato stabilito che il datore è obbligato a risarcire pienamente gli eredi di un medico morto d'infarto, quando venga dimostrato che l'evento è stato causato dalla situazione di forte stress patita in reparto.
