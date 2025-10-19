Street tutor nelle ore diurne ipotesi allo studio

Il tema della sicurezza resta una priorità sia per i residenti, sia per gli operatori commerciali. In quest’ottica il Comune di Cesena, in concerto con gli imprenditori e con le associazioni di categoria, sta valutando la possibilità di implementare ulteriormente il servizio degli ‘Street Tutor’ anche durante le ore diurne e in particolare in occasione delle giornate di mercato. "I riscontri sono positivi – commenta l’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari – e dunque riteniamo sia giusto continuare a sostenere un’iniziativa che sta raccogliendo favore unanime. Ovviamente gli Street Tutor non sono la risposta esaustiva al tema della sicurezza, ma a riguardo rappresentano una componente importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Street tutor nelle ore diurne, ipotesi allo studio

