Montelupo Fiorentino (Firenze), 19 ottobre 2025 – Grande successo per la 17esima edizione della Stramontelupo, la classica corsa podistica che ha saputo rinnovarsi ancora una volta, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario toscano. La gara competitiva di 14,5 chilometri, affiancata dalla versione ludico-motoria su distanza ridotta, ha richiamato numerosi partecipanti provenienti da tutta la regione, uniti dal desiderio di vivere una mattinata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Stramontelupo, le foto della corsa Quest’anno l’evento ha presentato importanti novità logistiche, con partenza e arrivo spostati nella cornice di “Bosco in Festa”, manifestazione che ha saputo accogliere i podisti in un clima di autentica convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stramontelupo, foto e classifica. Un grande successo