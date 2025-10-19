Strade pericolose in provincia | Sensibile aumento dei mortali

Strade pericolose. Nella provincia riminese la mortalità da incidente stradale è tornata a crescere. A presentare i dati è Asaps, associazione sostenitori amici della polizia stradale. I numeri emergono dall’analisi dei dati ufficiali Istat. Se in Emilia le statistiche dicono che gli incidenti mortali stanno diminuendo e in alcuni territori in modo sensibile, in Romagna, rileva Giordano Biserni presidente Asaps, la situaizone sta peggiorando. "Particolarmente allarmante e sorprendente anche per noi addetti ai lavori, è il dato della mortalità in provincia di Forlì–Cesena dove il numero di vittime è passato da 19 nel 2023 a 30 nel 2024 con una crescita percentuale del 57,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

