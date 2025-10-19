Storico Valentino trionfa a Indianapolis 17 anni dopo il successo in MotoGP | Vincere qui è speciale

19 ott 2025

L’italiano si era imposto sulla pista statunitense nel 2008 dopo un duello con Nicky Hayden. Stavolta la vittoria arriva alla 8 Ore di Indianapolis con la Bmw del team Wrt insieme al campione van der Linde e a Weerts. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

storico valentino trionfa a indianapolis 17 anni dopo il successo in motogp vincere qui 232 speciale

Storico Valentino, trionfa a Indianapolis 17 anni dopo il successo in MotoGP: "Vincere qui è speciale"

