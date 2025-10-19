Storico Valentino trionfa a Indianapolis 17 anni dopo il successo in MotoGP | Vincere qui è speciale
L’italiano si era imposto sulla pista statunitense nel 2008 dopo un duello con Nicky Hayden. Stavolta la vittoria arriva alla 8 Ore di Indianapolis con la Bmw del team Wrt insieme al campione van der Linde e a Weerts. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
IGTC | Pazza Indianapolis 8h: BMW e Van Der Linde Campioni nel trionfo con Valentino Rossi - Gara combattutissima fino alla sospensione dopo 4h per fulmini, una strategia perfetta di WRT alla ripresa finale premia la M4 #46 davanti a Mercedes- Come scrive it.motorsport.com
Valentino Rossi vince sotto il diluvio la 8h Indianapolis 2025 - Valentino Rossi vince insieme a Charles Weerts e Kelvin van der Linde la 8h Indianapolis 2025. Da oasport.it
IGTC, Valentino Rossi al via della 8 Ore di Indianapolis LIVE su Sky - Valentino Rossi torna a Indianapolis dove nel 2008 vinse in MotoGP, ma questa volta lo farà con le quattro ruote. Scrive sport.sky.it