storia impegno diritti le battaglie di kuliscioff

Ha lottato una vita intera per il diritto di voto alle donne, litigando ferocemente in pubblico e in privato anche col grande amore della sua vita, Filippo Turati. Purtroppo Anna Kuliscioff è morta senza veder realizzato quel sogno. Il Festival Luce! ha ricordato che quest'anno ricorrono i cento anni dalla scomparsa di questa russa naturalizzata italiana, che fu rivoluzionaria, medico, giornalista e tra i fondatori del Partito socialista italiano. Per raccontarne la storia, la direttrice di QN Agnese Pini ha intervistato Teresa Gavazzi, pronipote di Anna Kuliscioff, insieme allo storico e scrittore Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, e al giornalista di QN Pierfrancesco De Robertis, che a questa protagonista ha appena dedicato il libro dal titolo Un amore socialista edito da Neri Pozza.

