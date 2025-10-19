Stop di sei mesi per Rune la protesta dei tennisti Draper | Fisici spinti al limite

La rottura del tendine d'Achille per il danese ha scatenato la polemica sui calendari troppo pieni. Il britannico: "Per garantire una carriera lunga bisogna adattarsi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stop di sei mesi per Rune, la protesta dei tennisti. Draper: "Fisici spinti al limite"

