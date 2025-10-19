Stop di sei mesi per Rune la protesta dei tennisti Draper | Fisici spinti al limite

La rottura del tendine d'Achille per il danese ha scatenato la polemica sui calendari troppo pieni. Il britannico: "Per garantire una carriera lunga bisogna adattarsi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stop di sei mesi per Rune, la protesta dei tennisti. Draper: "Fisici spinti al limite"

Stop di sei mesi per Rune, la protesta dei tennisti. Draper: "Fisici spinti al limite" - La rottura del tendine d'Achille per il danese ha scatenato la polemica sui calendari troppo pieni. msn.com scrive

Rune, l’infortunio è gravissimo, bufera sull’ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz - Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille, l'infortunio scuote il mondo del tennis ed è bufera sull'ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz ... Scrive sport.virgilio.it

Rune, rottura del tendine d’Achille: stagione finita per il tennista danese - Il cammino di Holger Rune al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma si è conclusa nel peggiore dei modi. Si legge su msn.com