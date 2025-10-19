Stop al progetto dei detenuti-calciatori nel carcere di Lanciano | protestano i familiari
Il progetto 'Mettiamoci in Gioco', che per la prima volta ha coinvolto i detenuti di un istituto penitenziario, quelli del carcere di Lanciano, sarebbe arrivato al capolinea. Ne danno notizia i familiari dei detenuti della casa circondariale di Villa Stanazzo, che chiedono attenzione e rispetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo anni di stop torna in casa Basket Jesi Academy Taurus il progetto scuola grazie all'impegno di Federico Latini e al suo staff - facebook.com Vai su Facebook
Stop a legge su lavoro detenuti - Stop, per mancanza di copertura finanziaria, della commissione Bilancio della Camera alle norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti che oggi dovevano essere ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
«Alligator Alcatraz, stop al trasferimento di altri detenuti, strutture da smantellare »: l'ordine di un giudice della Florida - Un giudice federale di Miami ha dato l'ordine lo stop al trasferimento di altri detenuti nel famigerato carcere per immigrati «Alligator Alcatraz». Come scrive corriere.it
Tumori, al via il primo progetto triennale dedicato ai detenuti - Favorire l'informazione e la formazione sui corretti stili di vita, sull'importanza degli screening per favorire l'adesione e la partecipazione, creare una forte sensibilizzazione a 360° sulla difesa ... Segnala ansa.it