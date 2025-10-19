Stop al progetto dei detenuti-calciatori nel carcere di Lanciano | protestano i familiari
Il progetto 'Mettiamoci in Gioco', che per la prima volta ha coinvolto i detenuti di un istituto penitenziario, quelli del carcere di Lanciano, sarebbe arrivato al capolinea. Ne danno notizia i familiari dei detenuti della casa circondariale di Villa Stanazzo, che chiedono attenzione e rispetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
