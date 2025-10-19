Stop a supplenze temporanee nella secondaria di I e II grado il Dirigente avrà l’obbligo di copertura con l’organico interno È nella BOZZA di Legge di Bilancio

Si tratta di una modifica al comma 85 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la cosiddetta Legge Renzi), secondo cui il Dirigente può utilizzare il personale dell'organico dell'autonomia per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.

