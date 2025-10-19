Stipendi docenti ATA neo assunti 2025 | quando arrivano i pagamenti?

Molti docenti e personale ATA assunti il 1° settembre 2025 attendono ancora il pagamento degli stipendi. I ritardi nell'elaborazione dei contratti hanno bloccato le emissioni di settembre e ottobre. Il sistema NoiPA ha però avviato le procedure straordinarie. Gli accrediti per gli stipendi docenti ATA arretrati sono previsti entro fine ottobre, con un ritorno alla normalità da novembre.La situazione dei neo assunti a ottobreL'inizio dell'anno scolastico 2025-2026 si sta rivelando complesso per una fetta significativa del personale della scuola. In particolare, i docenti e il personale ATA che hanno ottenuto l'immissione in ruolo o un contratto annuale a partire dal 1° settembre 2025, si trovano a metà ottobre in una situazione di forte incertezza economica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Stipendi docenti ATA neo assunti 2025: quando arrivano i pagamenti?

Scopri altri approfondimenti

Trattenuta Brunetta: cosa prevede la legge e quanto incide su stipendi di docenti e ATA Vai su Facebook

Aumenti anche per i compensi accessori degli stipendi di docenti, ATA e DSGA: dalla CIA all’indennità di direzione. Tutte le cifre sul tavolo delle trattative - X Vai su X

Stipendi Non Pagati da NoiPA: quando arriveranno gli arretrati per docenti e ATA? - Un avvio di anno scolastico complicato per molti docenti e personale ATA neo assunti dal 1° settembre 2025. Riporta informazionescuola.it

Stipendi personale ATA: ecco le nuove retribuzioni previste con il rinnovo del Contratto Scuola 2022/2024 - La nuova bozza del CCNL Scuola 2022 2024 presentata dall'ARAN ai sindacati contiene le Tabelle con gli aumenti degli stipendi del personale ATA. Secondo ticonsiglio.com

Stipendi Non Pagati da NoiPA a Docenti e ATA, Ora Spettano gli Arretrati. Quando Saranno Sbloccati? - Un inizio d’anno scolastico amaro per molti docenti e ATA neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2025: a metà ottobre, infatti, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di settembre e non visualizzano il ... msn.com scrive