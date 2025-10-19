Stephen Graham a Roma | meno giudizi più fiducia ai giovani

Nel cuore della Festa del Cinema di Roma, le parole di Stephen Graham arrivano dritte dove fa più male: il rapporto, spesso sbilanciato, tra adulti e nuove generazioni. L’attore è nella Capitale con Good Boy di Jan Komasa, un racconto che scava nella crescita e nei suoi inciampi, tra amore, controllo e responsabilità condivise. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Stephen Graham a Roma: meno giudizi, più fiducia ai giovani

