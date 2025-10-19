Stephen Graham a Roma | meno giudizi più fiducia ai giovani

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Festa del Cinema di Roma, le parole di Stephen Graham arrivano dritte dove fa più male: il rapporto, spesso sbilanciato, tra adulti e nuove generazioni. L’attore è nella Capitale con Good Boy di Jan Komasa, un racconto che scava nella crescita e nei suoi inciampi, tra amore, controllo e responsabilità condivise. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

stephen graham a roma meno giudizi pi249 fiducia ai giovani

© Sbircialanotizia.it - Stephen Graham a Roma: meno giudizi, più fiducia ai giovani

Altre letture consigliate

stephen graham roma menoFesta del Cinema di Roma, Graham e Castellitto in due storie di manipolazione e identità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Graham e Castellitto in due storie di manipolazione e identità ... Come scrive tg24.sky.it

stephen graham roma menoStephen Graham, 'servono padri che sappiano ascoltare' - Il cineasta polacco, già candidato all'Oscar per Corpus Christi, ci porta nel viaggio (con qualche suggestione in stile Arancia Meccanica) vissuto dal 19enne Tommy (Anson Boone), che nella vita ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stephen Graham Roma Meno