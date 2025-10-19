Stefano Massoli marito di Laura Santi | Quando ho visto che non c'era più ero felice per lei ma disperato per me

Stefano Massoli, marito di Laura Santi, racconta la sua vita accanto alla moglie malata di sclerosi multipla. La giornalista è morta a luglio scorso, con il suicidio assistito e lui ha descritto i momenti che hanno portato a quel giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Stefano Massoli racconta gli ultimi momenti insieme alla moglie Laura: “Da domani sono un uomo libero ma la vita l’ho avuta con te” #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Massoli, marito di Laura Santi: “Quando ho visto che non c’era più, ero felice per lei ma disperato per me” - Stefano Massoli, marito di Laura Santi, racconta la sua vita accanto alla moglie malata di sclerosi multipla. fanpage.it scrive

Laura Santi, dalla malattia agli ultimi momenti prima di morire: il ricordo del marito Stefano - Al salotto di Silvia Toffanin porterà la storia di Laura Santi, la giornalista umbra con sclerosi multipla morta ... Come scrive msn.com

Stefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi/ Dopo la morte: “C’è come non mai: mi ha detto addio con…” - Stefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi: "Le ho detto ‘Amore, sei libera’". Secondo ilsussidiario.net