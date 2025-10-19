Stefano De Martino come Belen Rodriguez? I paparazzi lo fotografano e lui reagisce con un gestaccio
Beccato dai paparazzi mentre trascorre del tempo con il figlio Santiago, Stefano De Martino reagisce con un gesto ironico che ricorda tanto l’ex Belén Rodriguez. Ecco cos’è accaduto a Milano. Leggi anche: Belen in Rai? Stefano De Martino è contrario: è guerra tra i due ex, i rapporti sono più tesi che mai È tornato a Milano per trascorrere qualche giorno con il figlio Santiago, ma come spesso accade ai volti noti della tv, Stefano De Martino non è passato inosservato. I paparazzi lo hanno immortalato durante una giornata di relax e il conduttore, accortosi dei flash, ha reagito con un gesto ironico che ha subito fatto sorridere i fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
Blogo. . Belen lancia l'ennesima frecciata all'ex marito Stefano De Martino. #belenrodriguez #belen #stefanodemartino - facebook.com Vai su Facebook
! #AffariTuoi di Stefano De Martino torna a vincere e batte di nuovo la super megagalattica Ruota di Scotti, lo show del millennio. Rai 1 cresce e vince col 25%, #LaRuotaDellaFortuna cala al 24,4%. Rimandati i funerali alla carriera di Stefano. - X Vai su X
Belen Rodriguez lancia una nuova frecciata a Stefano De Martino - Durante l’ospitata allo show di Valentina Persia, Belen Rodriguez ha lanciato una nuova frecciata all’ex marito Stefano De Martino. Lo riporta novella2000.it
Belen e la suocera, nuova frecciata a Stefano De Martino: "Non ha rispettato..." - La Rodriguez stuzzica di nuovo l'ex marito in tv mentre il conduttore di Affari Tuoi sembra sereno con la nuova fidanzata Caroline Tronelli ... Come scrive corrieredellosport.it
Belen Rodriguez, la frecciatina a Stefano De Martino (in tv): “Non ha rispettato uno degli obblighi” - Belen Rodriguez, la frecciatina a Stefano De Martino sull’addio e i tradimenti: “Non ha rispettato uno degli obblighi”. dilei.it scrive