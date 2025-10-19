StatisticAll 2025 | Ravioli Istat ‘fattore umano è predominante anche nell’AI’

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Può sembrare una contraddizione ma con l’intelligenza artificiale il fattore umano diventa predominante soprattutto in un ambito come la comunicazione pubblica”. E’ quanto affermato da Serenella Ravioli,  direttrice della comunicazione della diffusione e promozione della cultura statistica – ISTAT, durante l’edizione 2025 di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia organizzato a Treviso. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

statisticall 2025 ravioli istat 8216fattore umano 232 predominante anche nell8217ai8217

© Ildifforme.it - StatisticAll 2025: Ravioli (Istat), ‘fattore umano è predominante anche nell’AI’

Leggi anche questi approfondimenti

StatisticAll 2025, a confronto tra dati, Ia e nuove transizioni sociali - (Adnkronos) – Dopo la prima tappa inaugurale dedicata alle nuove generazioni, StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia, entra nel vivo con un’intera giornata che ruota attorno al ... Segnala msn.com

statisticall 2025 ravioli istatStatisticAll 2025, Chelli (Istat): "4 donne su 10 inattive, in crescita anche i neets" - Il presidente Istat, ‘1 milione e 700 mila disoccupati e 2,1 milioni di forze lavoro potenziali’ ... msn.com scrive

StatisticAll, i nuovi protagonisti visioni, linguaggi e persone a confronto - Nella giornata di sabato StatisticAll 2025 affronterà il tema del lavoro con un viaggio tra diritti, tecnologie ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Statisticall 2025 Ravioli Istat