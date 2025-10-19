Andrea Sempio sembra volersi mettere rapidamente alle spalle il capitolo Massimo Lovati per difendersi dall'accusa di omicidio in concorso di Chiara Poggi. Dopo aver destituito l'avvocato Lovati, che l'ha seguito fin dalla prima indagine del 2017, Sempio si è rivolto a Liborio Cataliotti, che affianca Angela Taccia nella difesa. L'approccio dei due legali "senior" è evidentemente opposto. L'obiettivo non dichiarato ma evidente è quello di creare discontinuità con il passato, con un pool difensivo tutto da ricostruire anche a fronte del fatto che poco prima di Lovati è andato via il generale Luciano Garofano, che a differenza dell'avvocato ha deciso in prima persona di lasciare l'incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Stasi? Non ci interessa". Sempio cambia strategia difensiva