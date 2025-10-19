Stangata Tari per tanti esercenti e cittadini | avvisi arretrati e interessi alti

«Sono tantissimi i cittadini e gli esercenti che negli ultimi giorni hanno ricevuto un avviso di pagamento Tari riferito ad annualità pregresse, comprensivo della maggiorazione degli interessi per ritardato versamento. Interessi che si aggirano sul 10% del dovuto, generando non poche difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Errore di calcolo, che stangata sulla Tari: Serra de' Conti, ai residenti arrivano bollette extra large - facebook.com Vai su Facebook

Tari, Soresi (Fratelli d’Italia) “Avvisi arretrati e interessi alti, stangata per i cittadini” - Tari, Soresi (Fratelli d'Italia): stangata per tanti cittadini ed esercenti, avvisi arretrati e interessi alti. Secondo piacenzasera.it

Stangata Tari, Atersir puntualizza: “Tariffe più basse dell’inflazione” - Il coordinatore Testi: “Gli aumenti sono stati riversati tutti sulla seconda rata, ma va calcolata su base annua. Segnala msn.com

Tari, lacrime sulla stangata . La nuova tranche è una botta: "Cifre superiori a un anno fa" - Le associazioni di categoria hanno chiesto un incontro urgente con gli assessori Casati e Giarelli. Come scrive lanazione.it