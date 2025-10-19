Stangata Tari per tanti esercenti e cittadini | avvisi arretrati e interessi alti

Ilpiacenza.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sono tantissimi i cittadini e gli esercenti che negli ultimi giorni hanno ricevuto un avviso di pagamento Tari riferito ad annualità pregresse, comprensivo della maggiorazione degli interessi per ritardato versamento. Interessi che si aggirano sul 10% del dovuto, generando non poche difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

