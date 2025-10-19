Stanco di aspettare tunisino sfonda il vetro del Pronto soccorso

Stanco di attendere il suo turno, con un bidone della spazzatura ha letteralmente abbattuto il vetro che separa la sala d’aspetto del Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano È accaduto nel pomeriggio di ieri. Responsabile dell’accaduto è stato un cittadino tunisino di 30 anni che, dopo essere stato medicato, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

