Stanco di aspettare sfonda il vetro del Pronto soccorso
Stanco di attendere il suo turno ha preso un bidone della spazzatura e con quello ha letteralmente abbattuto il vetro che separa la sala d’aspetto del Pronto soccorso dell’ ospedale di Vigevano dall’area di triage. È accaduto nel pomeriggio di ieri. Responsabile dell’accaduto è stato un cittadino tunisino di 30 anni che, dopo essere stato medicato, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Castellana dove nei suoi confronti è stato formalizzato l’arresto per danneggiamenti aggravati. Quello di ieri è stato l’ennesimo episodio del genere che ha interessato l’ospedale di Vigevano, il secondo nell’ultima settimana ed ha ovviamente ingenerato preoccupazione tanti nel personale della struttura sanitaria quanto negli assistiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
