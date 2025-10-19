Stallo in Ucraina | Mosca paga caro Kiev resiste mentre cresce l’idea di tregua

La linea del fronte non si muove davvero, e la corsa agli armamenti si intreccia con la diplomazia. Nel mezzo, l'Ucraina resiste, mentre a Washington e Mosca rimbalzano messaggi che puntano al congelamento dei combattimenti e a una tregua difficile. Un invito allo stop che rimescola le carte Nel colloquio alla Casa Bianca, Volodymyr Zelensky .

Travaglietto oggi ci delizia con un nuovo articolo da circo, ovviamente a favore del regime russo. Secondo lui, la Russia starebbe vincendo. Eppure doveva conquistare l’Ucraina in una settimana ed è ancora lì in una situazione di stallo. Le truppe russe non av - facebook.com Vai su Facebook

Ma se la situazione è in stallo, come mai l’Ucraina sta perdendo e la russia avanzando?)) ma la signora capisce il significato delle parole che pronuncia?))) buffoni tristi - X Vai su X

Ucraina Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo» - Questo vale per le raffinerie in fiamme, la mancanza di benzina e i soldati intrappolati vicino a Pokrovsk. Da bluewin.ch

Mosca: la Nato è già in guerra contro di noi. Ue stanzia altri 40 milioni di euro per l’Ucraina - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato, nella giornata del 15 settembre, che «la Nato è di fatto coinvolta» nel ... Secondo milanofinanza.it

Ucraina, stallo sulla linea del fronte: la Russia non avanza. E Kiev aspetta i Tomahawk per portare Putin a trattare - Che il titolo dell’editoriale del Financial Times — «Perché l’Ucraina sta vincendo la guerra» — firmato dallo storico e filosofo israeliano Yuval Noah Harari sia fin troppo ottimista appare ... Segnala corriere.it