Stai tranquilla stiamo arrivando la telefonata della polizia con la vittima picchiata dall’ex a Varese | arrestato 40enne – Audio

È stata salvata dagli agenti della polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di 40 anni per atti persecutori nei confronti di una 19enne. L’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l’ennesimo episodio di violenza subito da parte dell’ex compagno. L’amico ha raccontato all’operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall’ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stai tranquilla, stiamo arrivando”, la telefonata della polizia con la vittima picchiata dall’ex a Varese: arrestato 40enne – Audio

Argomenti simili trattati di recente

BARRA, la Sua Gente, Sua Maestà L'Insuperabile Barrese ? Buonanotte Zona Est, stai tranquilla. Scatto dell'amico Gigi Valentino #SEMPREESOLOFORZAINSUPERABILE - facebook.com Vai su Facebook

“Stai tranquilla, non ti esasperare”: il commento ironico di Moretti nello scontro con Sardone - X Vai su X

Giubileo dei giovani, 'stiamo arrivando ad un milione' - Lo hanno annunciato gli organizzatori dal palco di Tor Vergata dove è atteso Papa Leone XIV per la veglia del Giubileo dei Giovani. Si legge su quotidiano.net

Perché Bagnaia «vede» la fine della crisi di inizio stagione: «Stiamo arrivando» - Pecco Bagnaia era contento sabato sera, la gara veloce chiusa al terzo posto (il quarto in cinque gare) a sentire lui ... corriere.it scrive