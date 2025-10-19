Stai tranquilla non sei sola stiamo arrivando | la toccante chiamata della polizia alla giovane vittima di violenza audio

Milanotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce l’incubo per una 19enne perseguitata dal suo ex a Varese. Dopo l’ennesima aggressione, un amico della giovane ha allertato la polizia segnalando che la ragazza, appena picchiata, si trovava su un autobus con l’uomo. L'audio del salvataggioGli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Stai Tranquilla Sei Sola