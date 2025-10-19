Stai tranquilla non sei sola stiamo arrivando | la toccante chiamata della polizia alla giovane vittima di violenza audio
Finisce l’incubo per una 19enne perseguitata dal suo ex a Varese. Dopo l’ennesima aggressione, un amico della giovane ha allertato la polizia segnalando che la ragazza, appena picchiata, si trovava su un autobus con l’uomo. L'audio del salvataggioGli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
BARRA, la Sua Gente, Sua Maestà L'Insuperabile Barrese ? Buonanotte Zona Est, stai tranquilla. Scatto dell'amico Gigi Valentino #SEMPREESOLOFORZAINSUPERABILE - facebook.com Vai su Facebook
“Stai tranquilla, non ti esasperare”: il commento ironico di Moretti nello scontro con Sardone - X Vai su X