Stadium l’esordio è a Mantova

Un pezzo alla volta, partono i campionati minori di pallavolo: prima è toccata alla A2 femminile, poi ai campionati minori, ed in attesa dell’inizio della Superlega A1, questa settimana tocca ad A2, e soprattutto alla A3, che ritrova la Stadium Mirandola dopo un solo anno in serie B. Esperienza. Inizia la terza esperienza del club della Bassa nella terza serie A, si spera la prima però di una nuova vita, visto che entrambe le precedenti si sono concluse con una dolorosa retrocessione ai Play-Out, nonostante investimenti crescenti, ed un sostanziale cambiamento di mentalità societario, dapprima con l’acquisto di un titolo, cosa che in precedenza non era mai avvenuto, poi con il massiccio, e necessario, ricorso a giocatori provenienti "da fuori", e non prodotti dal pur prolifico vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

