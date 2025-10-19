Sport | Sinner sconfigge Alcaraz e difende il suo titolo al Six Kings Slam

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione Jannik Sinner (a destra), dell’Italia, e il secondo classificato Carlos Alcaraz, della Spagna, posano per le foto durante la cerimonia di premiazione dopo la finale del torneo di tennis Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, il 18 ottobre 2025. Jannik Sinner (a destra), dell’Italia, e Carlos Alcaraz, della Spagna, si stringono la mano dopo la loro finale del torneo di tennis Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, il 18 ottobre 2025. Jannik Sinner, dell’Italia, restituisce la palla durante la finale contro Carlos Alcaraz, della Spagna, al torneo di tennis Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, il 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

sport sinner sconfigge alcaraz e difende il suo titolo al six kings slam

© Romadailynews.it - Sport: Sinner sconfigge Alcaraz e difende il suo titolo al Six Kings Slam

Approfondisci con queste news

sport sinner sconfigge alcarazSinner si porta a -4 da Alcaraz nei ‘veri’ precedenti totali con esibizioni e Challenger - Con la vittoria in finale nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha sconfitto per il secondo anno consecutivo nell'ultimo atto della manifestazione lo spagnolo ... Si legge su oasport.it

sport sinner sconfigge alcarazAlcaraz a Sinner: "Carina questa racchetta d'oro". La risposta di Jannik fa ridere tutti - Durante la premiazione del Six Kings Slam, il tennista azzurro ha ricevuto un regalo speciale: ecco come ha replicato alla battuta di Carlos ... Scrive corrieredellosport.it

sport sinner sconfigge alcarazSinner è ancora il re del Six Kings Slam: sconfigge Alcaraz in due set e guadagna 6 milioni di dollari - Il campione italiano sconfigge il numero 1 al mondo nella sfida senza punti Atp in Arabia Saudita e incassa la cifra più alta di sempre in qualunque torneo ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Sinner Sconfigge Alcaraz