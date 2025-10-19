Sport restyling agli impianti | Progetti in undici campi

Dalle parole ai cantieri: a Cento prende forma una lunga serie di interventi sugli impianti sportivi. A illustrarli è l’assessore e vicesindaco Vito Salatiello, che fa il punto su lavori in corso, risorse investite e opere attese da anni che finalmente iniziano a vedere la luce. "Per fare bene occorre che progetti di lunga visione debbano accompagnarsi ad una pragmatica risoluzione dei problemi del qui ed ora – dice Salatiello – Per questo motivo negli ultimi tre anni sono state impegnate diverse risorse che andranno a risolvere altrettanti problemi di lunga data che in questo stesso periodo abbiamo verificato, quantificato e preso in carico in modo da risolverle non appena possibile e che oggi iniziano a vedere la luce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport, restyling agli impianti: "Progetti in undici campi"

