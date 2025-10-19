Sport in tv oggi domenica 19 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 19 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi e la Veneto Classic, la Superbike con il GP di Spagna, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Il GP degli USA del Mondiale di F1 2025 vedrà culminare il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1, e scatterà alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

