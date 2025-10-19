Spondilite anchilosante che cos' è la malattia di cui soffre anche Dan Reynolds frontman degli Imagine Dragon

Malattia reumatica che colpisce soprattutto gli uomini in giovane età, la spondilite anchilosante può avere gravi conseguenze anche sulle normali attività quotidiane. Scopriamo di cosa si tratta con il contributo di un medico esperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Spondilite anchilosante, che cos'è la malattia di cui soffre anche Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragon

